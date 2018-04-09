Министр обороны США не исключает проведение военной операции в Сирии

2018-04-09 17:52 | www.apa.az | 8

Пентагон не исключил военное вмешательство в Сирию после применения химического оружия против гражданских лиц в сирийском городе Дума.

Как сообщает АПА со ссылкой на CNN, об этом сказал глава Пентагона Джеймс Маттис. Министр сказал, что США в ответ на применение химического оружия не исключают воздушных ударов по режиму Башара Асада.

Отметим, в конце прошлой недели в результате применения химического оружия в сирийском городе Дума погибло не менее 70 человек. Сообщается, что число погибших будет расти. Город Дума - последний населенный пункт в Восточной Гуте, контролируемый оппозиционными силами.

США, ЕС и Великобритания в произошедшем обвинили Россию и Иран.