В поселке Нидж Габалинского района отметили Пасху

2018-04-09 17:53 | www.apa.az | 7

Проживающие в поселке Нидж Габалинского района удины отметили Пасху.



Как сообщает местное бюро АПА, в праздничной церемонии, устроенной в церкви «Джотари», приняли участие глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев и другие лица. Они поздравили с Пасхой членов албано-удинской религиозной общины и жителей поселка. Руководитель албано-удинской религиозной общины, священник церкви и члены общины рассказали о значении праздника.

Выступившие сказали об отсутствии нетерпимости в районе по отношению к удинам, и отметили, что реставрация церкви в Нидже является примером толерантности. Затем в церкви были зажжены свечи, прочитаны молитвы. Во дворе храма был отмечен древний праздник удинов – «Кала Ахсибай». Во время праздничного мероприятия удины совершили древний обряд своего народа, исполнили песни на удинском языке.

Отметим, что в поселке Нидже есть 3 церкви и 2 мечети. В поселке, население которого составляет 6 тысяч человек, проживают 3700 удин. В Азербайджане, в целом, живут 4000 удин, 300 из которых зарегистрированы в Огузе и Баку. Численность удин в мире около 10 тысяч. В начальных классах школ поселка Нидж преподается удинский язык, в церкви религиозные обряды проводятся на их родном языке.