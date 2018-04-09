Азербайджанские спортсмены выбирают Ильхама Алиева – ВИДЕО

2018-04-09 16:02 | www.oxu.az | 8

Азербайджанские спортсмены присоединились к объявленному марафону в поддержку президента Ильхама Алиева на выборах, которые состоятся 11 апреля.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, марафон начал чемпион мира по кикбоксингу Забит Самедов и призвал других спортсменов продолжить эстафету.

За прошлую неделю эстафету продолжили чемпион Европы и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев, многократный чемпион мира и чемпион Европы по кикбоксингу Эдуард Мамедов, призер чемпионатов мира и Европы по тхэквондо Рамин Азизов, 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы по каратэ Рафаэль Агаев, защитник сборной Азербайджана по футболу Руслан Абышов, выступавшая в сборной Азербайджана по волейболу Валерия Мамедова, чемпион Европы по боксу, призер чемпионата мира и Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Теймур Мамедов, чемпион мира в профессиональном боксе Парвиз Абдуллаев, чемпионы мира и Европы по пауэрлифтингу Вугар Намазов, Рамиль Ахмед и Хафиз Вердиев.

Сборная Азербайджана по дзюдо приняла эстафету в полном составе.

К марафону также примкнули некоторые спортсмены-ветераны. Впервые представивший Азербайджан на Олимпийских играх как независимую страну призер чемпионатов мира и Европы в пауэрлифтинге Асиф Меликов распространил видео в поддержку Ильхама Алиева.

Видеоподдержку в съемках оказало информационное агентство Report.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.