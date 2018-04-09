Председатель ЦБА: Валютные резервы вырастут

2018-04-09 16:17 | www.oxu.az | 8

В этом году ожидается рост валютных резервов.

Как передает Oxu.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

Он заявил, что в первом квартале текущего года валютные резервы выросли на 2 млрд долларов:

«До конца года ожидается значительный рост валютных резервов. Мы экономно расходуем эти средства. Объем трансфертов в бюджет был значительно снижен.

Импорт сократился. Это позволяет реализовывать предусмотренные проекты, в том числе увеличить фонд будущих поколений».

Л.А.

