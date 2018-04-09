Эрдоган и Путин переговорили по телефону

2018-04-09 16:33 | www.oxu.az | 8

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Сирии.

Президент Эрдоган выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте, а также отметил необходимость проведения совместной работы, направленной на предотвращение потерь среди мирного населения, а также на доставку в регион гуманитарной помощи.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

