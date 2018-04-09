Bakcell поддерживает инновации и развитие посредством КСО

2018-04-09 17:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддерживает развитие и внедрение инноваций в стране, посредством своей программы корпоративной социальной ответственности и других проектов.

Темой очередной радиопередачи из цикла «Глобальные Цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане, при поддержке Bakcell, станет роль частного сектора в достижении целей в области устойчивого развития.

Гостями прямого эфира на этой неделе станут руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова, аналитик программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Лейла Фатхи а также менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola на Кавказе и в Средней Азии Эльшад Фарзалиев. Эксперты обсудят особую роль частного сектора, промышленности, инноваций и инфраструктуры в достижении целей в области устойчивого развития.

“Компания Bakcell вносит значительный вклад в развитие различных секторов экономики и сфер жизни нашей страны, посредством своих проектов корпоративной социальной ответственности и других программ. Некоторые из осуществляемых нами проектов полностью отвечают Целям Устойчивого Развития, особенно в таких аспектах как обеспечение равенства, развитие образования, поддержка экономического развития, внедрение инноваций и др. Мы уверены, что частный сектор играет важную роль в достижении целей в области устойчивого развития, а также в решении других проблем в нашей стране. К примеру, будучи телекоммуникационным оператором, Bakcell хорошо понимает свою ответственность и роль в улучшении благосостояния людей, поддерживая инновационные технологии и идеи», говорит руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 9 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 10 апреля (в 11:05) и 13 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью радиопередачи является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в области устойчивого развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 Целей в Области Устойчивого Развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.