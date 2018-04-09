Три иранца погибли в результате удара Израиля по сирийской авиабазе

2018-04-09 18:15 | www.apa.az | 6

Три иранца погибли в результате ракетного удара Израиля по авиабазе в сирийской провинции Хомс.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное агентство FARS.

По данным агентства, двое погибших - из города Тебриз, еще один - из Ахваза.

Отметим, в ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 - до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали.

Израильские военные эту информацию комментировать отказались. В Кремле заявили, что Россия обсудила с Израилем этот инцидент «по соответствующим каналам».

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, - пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.