Почему банки не дают кредиты? - ЗАЯВЛЕНИЕ

2018-04-09 16:35 | www.oxu.az | 7

Уровень ликвидности стремительно растет. При наличии лишней ликвидности банки направляют свои финансовые средства на рынок ценных бумаг.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов сказал на сегодняшней пресс-конференции:

«С начала года соотношение в пользу спроса. Имеется достаточно большой спрос. Мы хотим, чтобы банки направляли больше средств на кредитование, чем на ценные бумаги.

Наша основная цель - направить финансовые средства банков в экономику».

Л.А.

