Фабио Капелло завершает тренерскую карьеру

2018-04-09 16:46 | www.oxu.az | 7

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло завершает свою деятельность в качестве тренера.

Как передает Oxu.Az, 71-летний специалист продолжит работать комментатором.

Капелло в качестве тренера работал с «Миланом», «Реалом», «»Ромой", «Ювентусом», а также сборными Англии и России. Последним клубом в его тренерской карьере стал китайский «Цзянсу Сунин», который он покинул в конце марта 2018 года.

Со сборной Англии он работал с 2008 по 2012 год, с национальной командой России – с 2012 по 2015 год. Ему удалось вывести российскую команду на чемпионат мира-2014, но там она не смогла пробиться в плей-офф.

Капелло семь раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза завоевывал Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также два раза праздновал победу в национальном первенстве Испании. В 2013 году он введен в Зал славы итальянского футбола.

С.T.

