Телевидение Беларуси подготовило передачу об азербайджанской кухне

2018-04-09 17:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По инициативе Конгресса азербайджанских общин Беларуси очередной выпуск передачи «Кулинарная дипломатия», которая является одной из передач Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси (Белтелерадиокомпания) с высоким рейтингом, был посвящен азербайджанской кухне, говорится в понедельник в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Член паравления Конгресса азербайджанских общин Беларуси Гульнара Иманова и одна из активных членов Олеся Косокина рассказали зрителям Беларуси о богатой национальной кухне Азербайджана. Отмечалось, что азербайджанская национальная кухня, куда входят около 2000 видов блюд, является одной из самых древних, богатых и вкусных кухонь в мире. Было подчеркнуто, что своей историей и своеобразием азербайджанская кухня сильно отличается от кухни соседних государств.

В то же время на передаче было отмечено, что Конгресс азербайджанских общин Беларуси придает особое значение пропаганде национальной кухни. С этой целью организация поддерживает периодическое представление Азербайджана на международных кулинарных фестивалях, организует показ передач, посвященных национальной кухне Азербайджана, и осуществляет другую деятельность.