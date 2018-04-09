Узбекистан расширит военно-техническое сотрудничество с Россией

2018-04-09 17:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен и дальше расширять сотрудничество с Россией в военно-технической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

Об этом говорится в Приоритетных направлениях развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу, опубликованных в понедельник.

"Узбекистан придает важное значение последовательному развитию многопланового стратегического партнерства и всестороннему укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией", — отмечается в документе.

Приоритетными направлениями Узбекистана в развитии двусторонних узбекско-российских отношений являются дальнейшее наращивание и диверсификация торгово-экономических связей путем увеличения взаимных поставок продукции с высокой степенью переработки, открытие "зеленых коридоров", расширение межрегионального сотрудничества, в том числе организация бизнес-форумов, выставок и ярмарок.

Согласно документу, республика также намерена интенсифицировать многоформатное культурно-гуманитарное сотрудничество с Россией, взаимодействие в сферах здравоохранения, науки и техники, искусства, а также образования, в том числе путем открытия в республике филиалов ведущих российских вузов.

Кроме того, в числе важных приоритетов узбекско-российского взаимодействия остается полноценная реализация положений подписанных и вступивших в силу соглашений в сфере трудовой миграции.