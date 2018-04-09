Минобороны Азербайджана распространило заявление

2018-04-09 16:58 | www.oxu.az | 6

В последние дни армянская пресса, ссылаясь на официальные структуры страны, распространяет информации провокационного характера, пытаясь ввести в заблуждение общественность и обострить обстановку на линии противостояния войск.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник:

«8 и 9 апреля средства массовой информации Армении распространили сообщения о том, что будто бы подразделения азербайджанской армии подвергли обстрелу территорию Армении с позиций, расположенных в Нахчыванской автономной республике, Газахском и Товузском районах армяно-азербайджанской госграницы.

Отметим, части азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль госграницы с Арменией.

Распространенные СМИ Армении сообщения не отражают действительности, они создают почву для очередных провокаций и не исключено, что распространение подобных дезинформаций будет иметь регулярный характер», - сказано в заявлении.

Минобороны заявляет, что провокации армянской стороны будут решительно пресекаться, с нашей стороны на них будет моментально дан решительный ответ.