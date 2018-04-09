В Бузовне пропал подросток – ФОТО

2018-04-09 17:05 | www.oxu.az | 7

В бакинском поселке Бузовна пропал 15-летний юноша.

Как сообщает Oxu.Az, согласно информации, предоставленной родственниками пропавшего, Джафаров Тариэль Вугар оглы, 2002 года рождения, вечером 4 апреля, около 20:00, вышел из дома на улице Короглу, в котором проживает. Он собирался отнести молоко соседям, и больше не вернулся.

Лиц, увидевших мальчика, просьба звонить по номерам: (012) 553-03-64 (отец Джафаров Вугар Гариб оглы) или (012) 454-02-02 (Хазарский РУП).

Эльвин Пашазаде

