Центробанк Азербайджана не видит причин для ослабления курса маната (версия 2)

2018-04-09 17:35 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время для девальвации азербайджанского маната нет никаких фундаментальных причин, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Вот уже около года курс маната по отношению к доллару сохраняется на стабильном уровне. Ожидания по изменению курса маната снизились как у населения, так и у участников реального сектора", - сказал Рустамов.

По его словам, в настоящее время перед ЦБА стоит задача обеспечить гибкость курса маната.