Экс-президент Кыргызстана принял участие в Боаоском азиатском форуме

2018-04-09 17:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Кыргызстана, и действующий лидер партии Социал демократической партии Кыргызстана (СДПК) Алмазбек Атамбаев принял участие в круглом столе «Один пояс-один путь» в рамках Боаоского азиатского форума, проходящего в городе Боао (Китай). Об этом сообщает секретариат СДПК.

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями по деятельности в сфере строительства инфраструктуры, энергетики, транспорта, логистики, производства, финансов. Также участники обсудили опыт разных стран с момента принятия инициативы «Один пояс-один путь», и пути поощрения участия частного капитала в дальнейшей реализации данной инициативы.

Выступая на интерактивной сессии Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что реализация «Одного пояса-одного пути» и развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Азией и Европой является актуальной и важной инициативой.