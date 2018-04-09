В Ереване требуют отдать Саргсяна под суд

2018-04-09 17:13 | www.oxu.az | 3

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц обратился к генпрокурору Армении и директору СНБ с требованием об уголовном преследовании Сержа Сагсяна и проведении расследования. Об этом армянский правозащитник написал на своей странице в Facebook.

Как передает Oxu.Az, Артур Сакунц указал 9 пунктов, по которым можно возбудить уголовное преследование Саргсяна.

В частности, в обращении говорится, что Серж Саргсян в годы работы на посту президента Армении с 2008 по 2018 годах, обладая полномочиями по Конституции 2005 года, воспользовался ими для насильственного захвата конституционного порядка Республики Армения, проводил преступную политику с грубым продолжительным попиранием законодательных норм Армении.

«Из-за преступной деятельности Саргсяна в течение десяти лет внешний долг Армении вырос с 1,5 млрд долларов США до 7 млрд долларов; по официальным данным, не менее 30 процентов населения страны бедны, демографическая ситуация ухудшилась, коррупция стала систематической», - говорится в обращении Сакунца.

Также, по словам правозащитника, были сфальсифицированы результаты президентских выборов Армении 2008 и 2013 годов, выборов Национального собрания 2012 и 2017 годов, вследствие массовых, организованных и продолжительных нарушений избирательных прав не были обеспечены свободные и справедливые выборы и правоохранительные органы во главе с ним проявили абсолютное бездействие по пресечению этих нарушений.

«Не проводилось расследование по выявлению обстоятельств смерти армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий с 2-го по 6-е апреля 2016 года.

Коррупция стала систематической, и, согласно оценкам Transparency International, индекс восприятия коррупции увеличился, достигнув уровня, угрожающего государству Армении», - подчеркивает армянский правозащитник.

Али Мамедов

