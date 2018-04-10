Де Мистура: “Ситуация вокруг Сирии приближает мировые державы к прямой конфронтации”

2018-04-10 00:31 | www.apa.az | 5

Ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийском населенном пункте Дума приближает мировые державы к прямой конфронтации.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, с таким предостережением выступил в понедельник на заседании Совета Безопасности спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его оценке, дебаты, касающиеся произошедшего в Думе, "происходят во время возросшей международной напряженности, втягивающей национальных, региональных или международных игроков в опасную ситуацию или потенциальную или действительную конфронтацию". "Это важная сессия Совета Безопасности. У Совета есть острая необходимость найти путь ответа на нынешнюю ситуацию при обеспечении единства", - заявил де Мистура, не присутствовавший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и выступавший в режиме телемоста.

С его точки зрения, дальнейшая эскалация напряженности вокруг Сирии чревата "совершенно разрушительными последствиями, которые даже сложно вообразить". "Совет Безопасности не может позволить, чтобы на каком бы то ни было фронте Сирии развивалась ситуация бесконтрольной эскалации", - отметил де Мистура.