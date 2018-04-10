В Азербайджане «купчии» на квартиры выдадут за день

2018-04-10 00:20 | www.oxu.az | 6

Выписки о регистрации квартиры будут выдаваться за один день.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тарифы за услуги при ускоренном исполнении заявки будут рассчитываться по коэффициентам, определенным Советом по тарифам.

Кабинет министров внес изменения в «Правила процедуры получения, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимость».

В соответствии с поправкой к Правилам был добавлен новый раздел под названием «Ускоренное исполнение заявки».

Таким образом, ходатайство заявителей будет принято незамедлительно по их просьбе. Ускоренное выполнение заявлений должно производиться при условии, что предыдущие заявки будут исполнены в установленный законом срок.

Заявки на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество будут исполнены в течение одного, трех и семи рабочих дней с ускоренным сроком исполнения.

А.Б.

