Путин наградил американских генералов

2018-04-10 00:56 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена Дружбы двум американским астронавтам — генерал-майору Чарльзу Болдену и генерал-лейтенанту Тому Стаффорду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Награды присуждены «за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики» между Россией и США.

Кроме того, ордена Дружбы удостоился исполнительный директор Pirelli итальянец Марко Тронкетти Проверу — «за вклад в реализацию крупных российско-итальянских экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику России».

87-летний Том Стаффорд — один из 24 человек, долетевших до Луны. Он участвовал в миссиях «Джемини-6A», «Джемини-9A», был командиром в полете «Аполлон-10» и «Аполлон» по программе «Союз» — «Аполлон».

71-летний Чарльз Болден был пилотом шаттла «Дискавери» STS-31, который вывел на орбиту космический телескоп «Хаббл». Он также принимал участие в исследовательских миссиях.

А.Б.

