Совбез ООН проводит экстренное заседание по Сирии - ОБНОВЛЕНО

2018-04-10 01:02 | www.oxu.az | 6

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации язвительно предложил британским спецслужбам, что отравляющее вещество было доставлено в Солсбери прямо из Сирии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Почему бы им не предположить, что «Новичок», который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии», - сказал Небензя, комментируя публикации западных СМИ, о том, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение из Сирии от российских спецслужб.

Согласно ему, спецслужбы РФ отчитались об устранении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля словами «посылка доставлена».

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Внеочередное заседание проводится по призыву девяти стран-членов Совета Безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Голос Америки, Совет Безопасности ООН проводит в понедельник внеочередное заседание для обсуждения недавней химической атаки в Сирии.

Как сообщалось ранее, заседание проводится по требованию США, Великобритании, Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши, Франции и Швеции.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, изображения случившегося в Сирии «потрясли совесть мира».

Госдепартамент США заявил в понедельник, что симптомы пострадавших в результате предполагаемой химической атаки в пригороде Дамаска Думе напоминают воздействие удушающего или нервно-паралитического вещества, и призвал Сирию и Россию открыть зону происшествия для международных наблюдателей.

Выступая 9 апреля на заседании кабинета, президент США Дональд Трамп сказал, что крупномасштабное решение администрации по Сирии будет принято в течение 48 часов.

А.Б.

