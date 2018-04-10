Офис адвоката Трампа подвергся обыску

2018-04-10 01:32 | www.oxu.az | 4

ФБР провело обыски в офисах личного адвоката Трампа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Голос Америки.

Федеральные агенты изъяли ряд документов у Майкла Коэна, являющегося личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил адвокат Коэна - Стивен Райан. Он добавил, что ордера на обыск были выданы офисом прокурора США в Южном округе Нью-Йорка и что они «частично» связаны с расследованием, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

По утверждению Райана, что агенты изъяли «защищенные адвокатской тайной сообщения», однако ничего не сказал по поводу содержащейся в указанных документах информации.

Он также заявил, что использование ордеров для обыска было«совершенно неуместно и ненужно».

Коэн – давний личный адвокат Трампа. В последнее время он привлек к себе внимание в связи с выплатой 130000 долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, утверждающей, что у нее была связь с Дональдом Трампом.

А.Б.

