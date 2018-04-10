Голосование по проекту резолюции США по Сирии может состояться во вторник

2018-04-10 03:54 | www.apa.az | 4

Голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии может состояться во вторник.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили дипломаты по итогам консультаций Совета Безопасности ООН.

В понедельник СБ ООН провел открытое заседание в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума и ударе по базе Тифор. По окончании дебатов члены СБ ООН продолжили консультации за закрытыми дверями, к которым также присоединились эксперты.

За несколько часов до встречи США распространили обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии.