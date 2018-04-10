В Азербайджане объявлен «день тишины»

2018-04-10 02:06 | www.oxu.az | 4

Предвыборная агитация на президентских выборах в Азербайджане завершилась.

Как передает Oxu.Az, в стране объявлен «день тишины».

Согласно календарному плану по подготовке и проведению президентских выборов 11 апреля, предвыборная агитация началась за 23 дня до голосования, то есть 19 марта, и завершается за 24 часа до начала голосования.

Отметим, что в день голосования в республике будут действовать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами будут осуществлять наблюдение 871 международный и 57 373 местных наблюдателя.

А.Б.

