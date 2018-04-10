Небензя: “США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии”

2018-04-10 04:28 | www.apa.az | 6

США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

До этого постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что если Совбез ООН не сможет защитить мирных жителей, Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии.