Эрдоган пообещал уничтожить организацию Гюлена

2018-04-10 02:11 | www.oxu.az | 6

Анкара продолжит решительную борьбу с террористическим течением Фетуллаха Гюлена до полного устранения этой угрозы и привлечения к ответственности всех без исключения предателей как внутри страны, так и за рубежом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Анкаре.

Президент Эрдоган заявил, что течение Фетуллаха Гюлена представляет серьезную угрозу и для Кыргызстана. «Уничтожение этой преступной организации – прямая обязанность глав государств», - подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в попытке внести раскол в отношения Анкары и Бишкека, сторонники Гюлена и их пособники пошли на самые подлые шаги. «Нынешний визит лидера Кыргызстана считаю лучшим ответом на действия террористов Гюлена», - констатировал глава Турецкого государства.

«Всецело уверен в том, что президент Кыргызстана предпримет скорые и решительные шаги по предотвращению деятельности сторонников Гюлена. Анкара, в свою очередь, готова оказать Бишкеку всю необходимую помощь», - пообещал Эрдоган.

А.Б.

