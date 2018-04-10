Трамп и Макрон обсудили ситуацию в сирийском городе Дума

2018-04-10 04:32 | www.trend.az | 6

Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает RT.

«Президент Дональд Трамп провёл сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном с целью продолжения координации совместной деятельности по ответу на жестокое применение Сирией химического оружия 7 апреля», - говорится в тексте.