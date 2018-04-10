В Азербайджане выписки о регистрации недвижимости будут выдаваться за один день

2018-04-10 05:39 | www.apa.az | 6

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила процедуры получения, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимость».

Как сообщает АПА, согласно изменениям к Правилам добавлен новый раздел под названием «Ускоренное исполнение заявки».

Отныне заявки на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество будут исполняться в течение одного, трех и семи рабочих дней с ускоренным сроком исполнения.

Тарифы за услуги при ускоренном исполнении заявки будут рассчитываться по коэффициентам, определенным Тарифным Советом.