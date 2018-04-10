Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой

2018-04-10 05:32 | www.trend.az | 6

Техас отправит по меньшей мере тысячу солдат национальной гвардии на границу с Мексикой, сообщает радиостанция KTSA со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

Эббот отметил, что сейчас на границе Техаса с Мексикой находятся 250 военнослужащих.

Губернатор также заявил, что военнослужащие на границе будут вооружены. "Всегда, когда они будут находиться там, где кто-то очень опасный может вступить с ними в конфликт, они будут вооружены. Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить", - заявил Эббот радиостанции.