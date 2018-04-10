Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 9 тысяч гектаров

2018-04-10 05:46 | www.apa.az | 9

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась на 9 тысяч гектаров за сутки.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в минувшие сутки в регионе возникло 24 новых лесных пожара. С учётом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов.

Отмечается, что за сутки пройденная пожарами площадь увеличилась на 9 тыс. гектаров. Практически вся она пришлась на территорию Амурской области - 8,1 тыс. гектаров.