Altı məşhur serial ekranla vidalaşır

2018-04-10 06:02 | www.oxu.az | 16

“Posta” qəzetinin köşə yazarı Mesut Yar bu mövsüm final edəcək seriallarını adını açıqlayıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, siyahıda reytinq rekordları qıran seriallar da yer alıb.

Bu yay sonlanacaq seriallar “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “İstanbullu Gelin”, “Siyah Beyaz Aşk”, “Aslan Ailem”, “Vatanım Sensin”, “Fazilet Hanım ve Kızları” kimi iddialı ekran işləridir.

Mesut Yar yeni mövsümdə davam edəcək işlərin adını da açıqlayıb. Bunlar isə “Sen anlat Karadeniz”, “Mehmed bir cihan Fatihi”, “Kadın”, “Ufak tefek cinayetler”, “Diriliş Ertuğrul”, “Arka sokaklar”, “Avlu”, “Aşk ve mavi”, “Çocuklar duymasın”, “Bizim hikaye” kimi seriallardır.

Pərviz Hüseyn

