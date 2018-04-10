Шесть известных сериалов, которые закончатся этим летом

2018-04-10 06:10 | www.oxu.az | 6
Колумнист турецкой газеты «Posta» Месут Йар назвал сериалы, которые окончатся в этом сезоне.
Как передает Oxu.Az, в списке есть сериалы с рекордным рейтингом.
Этим летом закончатся сериалы «Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz», «İstanbullu Gelin», «Siyah Beyaz Aşk», «Aslan Ailem», «Vatanım Sensin» и «Fazilet Hanım ve Kızları».
Месут Йар назвал сериалы, которые продолжается в следующем сезоне. Это «Sen anlat Karadeniz», «Mehmed bir cihan Fatihi», «Kadın», «Ufak tefek cinayetler», «Diriliş Ertuğrul», «Arka sokaklar», «Avlu», «Aşk ve mavi», «Çocuklar duymasın», «Bizim hikaye».