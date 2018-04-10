Стала известна сумма банковских вкладов бакинцев

2018-04-10 07:00 | www.oxu.az | 7

На 1 марта 2018 года объем вкладов населения в банках составил 7 млрд 750,3 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, 2 млрд 935,2 манатов вкладов были сделаны в местной валюте, 4 млрд 815,1 млн манатов – в иностранной.

Удельный вес вкладов в манатах составил 37,87%, в иностранной валюте - 62,13%.

Напомним, что на 1 февраля это соотношение в иностранной валюте составляло 66,3%.

За месяц уровень долларизации вкладов снизился более чем на 4%. По сравнению с январем снижение составило 3,1 процента.

Что касается распределения вкладов по регионам, то больше всего денег вложили жители Баку - 7 млрд 143 млн 311,1 тысячи манатов. Средняя процентная ставка по вкладам в столице составила 4,3%.

На втором месте идут банки Абшеронского экономического района. Объем межбанковских вкладов по этому району составляет 165 млн 996.5 тысячи манатов. Средняя процентная ставка по вкладам составила 7%.

В Гянджа-Газахском экономическом районе эта цифра составила 136 млн 564.6 тысячи манатов, в Аранском экономическом районе - 110 млн 164,2 тысячи манатов.

Отметим, что за отчетный период средняя процентная ставка вкладов в национальной валюте составила 7,4%, в иностранной валюте - 2,5%.

Л.А.

