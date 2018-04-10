SOCAR огласила объемы экспорта газа в Грузию

2018-04-10 07:04 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в первом квартале 2018 года экспортировала в Грузию около 480 миллионов кубометров газа, сообщил Trend источник в госнефтекомпании.

"По состоянию на первое апреля SOCAR поставила в Грузию 480 миллионов кубометров газа. Среднесуточный экспорт составил порядка 5,3 миллиона кубометров газа", - сказал источник.

SOCAR в 2017 году экспортировала в Грузию 1, 38 миллиарда кубометров газа.

Госнефтекомпания осуществляет поставки собственного газа в Грузию по трубопроводу Гаджигабул-Газах-Гардабани. Мощность прокачки по этому газопроводу после его модернизации превышает 3,5 миллиарда кубометров в год.

Госнефтекомпания через компанию SOCAR Georgia Gas управляет газораспределительными сетями в различных регионах Грузии.