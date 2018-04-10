Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году

2018-04-10 07:22 | www.trend.az | 5

Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао, передает РИА Новости.

"В этом году мы в значительной степени сократим пошлины на ввоз автомобилей, а также на другие товары", - заявил китайский лидер.

По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.