Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

2018-04-10 07:30 | www.apa.az | 8

Два ответных матча 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Риме и Манчестере.

Как сообщает АПА, "Роме" и "Манчестер Сити" предстоит задача отыграть по три мяча в домашних матчах.

Неделю назад "Рома" уступила испанской "Барселоне" со счетом 1:4, "Манчестер Сити" был разгромлен другим английским клубом - "Ливерпулем" (0:3).

"Манчестер Сити" играл в полуфинале Лиги чемпионов два года назад, уступив "Реалу" (0:0, 0:1). "Ливерпуль" же не добирался до полуфинала главного еврокубка с 2008 года, где уступил "Челси" лишь в дополнительное время. Матч пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере. Главным арбитром назначен Антонио Матеу Лаос из Испании.

Год назад "Барселона" выйти в полуфинал Лиги чемпионов не сумела, причем не справились Месси и партнеры с итальянским "Ювентусом". А годом ранее "Барселона" проиграла в 1/4 финала мадридскому "Атлетико", так что в полуфинале клуб не выступал с 2015 года, когда в итоге завоевал главный приз. "Рома" же в случае выхода в полуфинал добьется лучшего результата с 1984 года, когда столичная команда проиграла в финале Кубка европейских чемпионов "Ливерпулю". В 2007 и 2008 годах "Рома" уже играла в 1/4 финала Лиги чемпионов, оба раза уступив "Манчестер Юнайтед".

Матч "Рома" - "Барселона" пройдет на Олимпийском стадионе итальянской столицы, начало. Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции.