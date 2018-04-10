Санкции США спровоцировали "черный понедельник" на российском рынке

2018-04-10 07:31 | www.trend.az | 9

Новые санкции США отправили рубль и российские акции на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода, передает ТАСС.

По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс рубля к доллару на Мосбирже на 18:50 мск снизился на 3,4%, до 60,15 рубля - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8%, до 74,08 рубля - минимума с августа 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% - до $68,2 за баррель.