Период предвыборной агитации в связи с выборами президента Азербайджана завершился

2018-04-10 08:00 | www.apa.az | 8
Завершилось время, отведенное на предвыборную агитационную кампанию в связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами.
Как сообщает АПА, согласно Избирательному Кодексу, агитационная кампания зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, зарегистрированных политических партий, блоков политических партий и их уполномоченных представителей и доверенных лиц начинается за 23 дня до голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования.
Агитационная кампания в связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами началась 19 марта и завершилась сегодня, 10 апреля в 08.00.
Отметим, зарегистрированными кандидатами в президенты являются: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана, Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).