Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время - СМИ

2018-04-10 08:02 | www.trend.az | 9

В ближайшие несколько дней второй эсминец Военно-морских сил США USS Porter может оказаться в Средиземном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны, передает RT.

Отмечается, что в настоящее время в регионе уже присутствует американский эсминец USS Donald Cook.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии... Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», - говорится в тексте.