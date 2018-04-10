США приготовились к удару по Сирии

2018-04-10 08:48 | www.oxu.az | 8

Американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии в понедельник. По информации издания, российские самолеты четыре раза пролетели над американским эсминцем.

В ВМС США отрицают информацию о том, что их эсминец приблизился к Сирии и преследовался российскими самолетами. В ведомстве не сообщили, куда отправился Donald Cook из Ларнаки.