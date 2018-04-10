В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

2018-04-10 08:53 | www.trend.az | 8

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло рано утром во вторник в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), передает РИА Новости.



Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 05.11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 9 километров от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке. За первым подземным толчком последовали несколько афтершоков магнитудой более 2,0.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных пунктов в областях Марке и Умбрия. В настоящее время сотрудники национальной службы Гражданской обороны на месте выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.