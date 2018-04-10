Завершилась предвыборная агитация кандидатов в президенты

2018-04-10 09:30 | www.oxu.az | 8

Завершилось время, отведенное на предвыборную агитационную кампанию в связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами.

Как передает Oxu.Az, согласно Избирательному Кодексу, агитационная кампания зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, зарегистрированных политических партий, блоков политических партий и их уполномоченных представителей и доверенных лиц начинается за 23 дня до голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.