Ведущие мировые СМИ осветят выборы в Азербайджане

2018-04-10 09:55 | www.oxu.az | 7

Около 150 журналистов, включая представителей ведущих мировых СМИ, находятся в Азербайджане с целью проведения наблюдения за ходом предстоящих 11 апреля президентских выборов.

Как передает Oxu.Az, среди них представители «The Washington Times», «The Hill», «The Jerusalem Post», «The Tames of Israel», «Daily Caller», «Muslim World Today», «The Algemainer», «Independent Journal Review», «RAİ» TV, «New Europe», «Al Jaazeera», ОРТ, РТР, Россия Сегодня, Daily Times, TRT World и других СМИ.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.