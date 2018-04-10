Израиль обвинил сирийские власти в химатаке

2018-04-10 09:53 | www.trend.az | 7
Израиль присоединился к западным странам, которые обвинили власти Сирии в применении химического оружия, передает РИА Новости.
В заявлении израильского МИД говорится, что атака, якобы имевшая место на прошлой неделе, демонстрирует наличие у Дамаска отравляющих веществ и свидетельствует о продолжении их производства.
"Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя эти запрещенные вооружения… Сирия грубо нарушает свои обязательства и соответствующие решения международного сообщества", — заявило внешнеполитическое ведомство.