Израиль обвинил сирийские власти в химатаке

2018-04-10 09:53 | www.trend.az | 7

Израиль присоединился к западным странам, которые обвинили власти Сирии в применении химического оружия, передает РИА Новости.

В заявлении израильского МИД говорится, что атака, якобы имевшая место на прошлой неделе, демонстрирует наличие у Дамаска отравляющих веществ и свидетельствует о продолжении их производства.

"Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя эти запрещенные вооружения… Сирия грубо нарушает свои обязательства и соответствующие решения международного сообщества", — заявило внешнеполитическое ведомство.