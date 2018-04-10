Эколог: Азербайджан накроет холодный циклон

2018-04-10 10:23 | www.oxu.az | 7

В России прошедшая зима выдалась очень суровая, снега выпало намного больше нормы. В Дагестане выпало 1,5-2 метра снега. Это регионы, климат которых влияет на погодные условия и в Азербайджане.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал президент Центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельман Зейналов.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане наблюдается резкое изменение погодных условий.

«Или слишком холодно, или сразу проникает теплый воздух. Такого не наблюдалось с 1975 года. Это не нормально и происходит на фоне мировых катаклизмов», - отметил эколог.

Зейналов отметил, что сейчас создаются два цикла – циклон и антициклон:

«С севера наступает холодная масса, которая перехватывается на Кавказе антициклоном. Именно по этой причине снега не проникли в центральные части Азербайджана».

Собеседник сайта сказал, что в Азербайджане бывали суровые зимы, очень жаркие летние месяцы, но чтобы так резко менялись климаты – не было.

«На днях в Азербайджан должен поступить холодный циклон со стороны севера. Из-за того, что льды начинают таять и поверхность мировых океанов охлаждается, данный циклон принесет морозы», - подытожил эколог.

Али Мамедов

