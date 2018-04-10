Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"

2018-04-10 10:25 | www.trend.az | 5

Китай успешно осуществил запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31". Аппараты выведены на орбиту во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Запуск состоялся в 12:25 по местному времени с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу

Вместе со спутниками "Яогань-31" на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник. Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.