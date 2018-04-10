Глава МИД Литвы посетит Узбекистан

2018-04-10 10:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в мае с официальным визитом посетит глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

Об этом стало известно по итогам переговоров между руководством министерства внешней торговли Узбекистана и послом Литвы в Узбекистане с резиденцией в Москве Ремигиюсом Мотузасом.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы организации визита главы МИД Литвы в Узбекистан. Была достигнута договоренность о рассмотрении возможности проведения очередного, пятого заседания межправительственной комиссии в 2018 году в Ташкенте", - отметили в министерстве.

Литва и Узбекистан установили дипломатические отношения в августе 1992 года. С 2013 года интересы этой прибалтийской страны в Узбекистане представляет посольство Литвы в Российской Федерации.