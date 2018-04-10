В Баку пройдет Фестиваль изделий ручной работы

2018-04-10 10:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В германо-азербайджанском культурном объединении "Капелльхаус" в Баку 20-21 апреля состоится IX Фестиваль изделий ручной работы, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль предоставит возможность посетителям ознакомиться с работами талантливых мастеров столицы.

На фестивале будут представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства, украшенные этническими узорами и орнаментами.

Гости мероприятия также смогут записаться в разные творческие кружки и на мастер-класс по эбру.