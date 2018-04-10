100-летие Азербайджанской Демократической Республики было отмечено в Нью-Йорке

2018-04-10 11:04 | www.apa.az | 7

Проживающие в США наши соотечественники отметили 100-летие АДР.



Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, праздничное мероприятие состоялось при организации действующего в Нью-Йорке Женского Общества «Азербайджан-Америка». Среди почетных гостей мероприятия были руководители постоянных представительств Азербайджана в ООН, посол Яшар Алиев, заместитель мэра Бруклина Лори Луис, руководитель еврейской общины Азербайджана Яков Абрамов, активисты общины Пинхас Авшалумов, руководитель Центра творческого развития детей «My Way » Алена Бадалова, руководитель Ассоциации дружбы «Бруклин-Баку» Мариэтта Розенталь.

Выступившая на открытии мероприятия Глава Азербайджано-американского общества женщин и руководителя «Азербайджанского дома» в Нью-Йорке Муневвер Вахабова, рассказала участникам об образовании Азербайджанской Демократической Республики и ее достижениях за два года своего существования. Говоря о традициях государственности Азербайджана, она подчеркнула, что наша страна 100 лет назад на мусульманском Востоке не только объявила демократические ценности, но своей практической деятельностью обеспечила эти ценности. Нынешний современный Азербайджан является наследником этого государства. Выступавшие на мероприятии другие гости также говорили о важности АДР в истории Азербайджана, о его значимости.

После официальных выступлений мероприятие продолжилось художественной программой. Выступили танцевальный ансамбль Центра детского развития «Mənim yolum», приглашенная из Азербайджана певица Кёнуль Керимова, композитор-исполнитель Джаббар Мусаев.

После этого Лори Луис и Мариэтта Розенталь вручили Кёнуль Керимовой, Джаббару Мусаеву и Муневвер Вахабовой подписанные мэром города Бруклин Эриком Адамсом награды.