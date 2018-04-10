Армяне перепродают турецкие помидоры России

2018-04-10 11:01 | www.oxu.az | 7

Россельхознадзор 11 апреля начнет проверку деятельности армянских предприятий по производству томатов.

Об этом, как передает Oxu.Az, говорится в сообщении Россельхознадзора.

На российский рынок помидоры поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой помидоров у различных производителей.

За последние шесть дней эти компании ввезли почти две тысячи тонн помидоров в Россию.



«Увеличение объемов и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствует о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе томатов турецкого происхождения.

Для прояснения ситуации с поставками томатов из Армении в Россию, Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов в Республике Армения, а также об объемах выращивания и местах производства томатов в 2018 году», - отметили в ведомстве.