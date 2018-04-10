Надеемся на хорошие результаты ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

2018-04-10 11:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Украинские спортсмены рассчитывают на хорошие результаты на предстоящем Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который состоится в Баку.

Об этом во вторник сказал Trend глава украинской делегации Ярослав Калюжный.

"Мы надеемся на победу. Наши спортсмены представлены во всех дисциплинах - на батуте, двойном мини-батуте и на дорожке. На двойном мини-батуте мы впервые будем выступать на подобном крупном соревновании. Постараемся попасть в финалы и будем бороться за медали", - отметил Калюжный.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.